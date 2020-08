Un concerto per l’istituto “Luigi Pirandello” danneggiato dai ladri

Apprendo da “Tiburno” del 17 agosto 2020, con sgomento e rammarico, dei seri danni arrecati da anonimi introdottisi illegalmente nell’Istituto “Luigi Pirandello” di Santa Lucia, scuola diretta del bravo collega, prof. Antonio Sansotta, Ph.D. Sperando che gli inquirenti risalgano agli autori del grave delitto contro i beni pubblici e al notevole danno procurato a dei bambini che già attraversano un difficile periodo di non frequenza a causa del Covid -19, esprimo a nome dell’I.I.S. di via Roma 298, Majorana-Pisano e dell’I.C. di Montecelio-Sant’Angelo, tutta la vicinanza e la solidarietà alle famiglie, ai docenti e al personale ATA dell’Istituto “Luigi Pirandello”. Condanno tale spregevole azione che non fa onore al nostro Paese.

Sperando che i legislatori acuiscano, in un prossimo futuro, le sanzioni per i delitti contro il patrimonio scolastico dello Stato, contro il diritto allo studio dei minori e dei disabili, contro la serenità degli stessi minori e delle famiglie, comunico al collega Antonio Sansotta, che non appena vi sarà la riapertura dell’anno scolastico 2020-21, l’intenzione di dedicare un Concerto scolastico al fine di raccogliere dei fondi da destinare all’Istituto “Luigi Pirandello” di Santa Lucia.

