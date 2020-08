La notte a Tivoli è ….. anche un fresco intrattenimento

Negli ultimi due week end di Agosto, proseguono le proiezioni di Tivoli in cinema presso l’anfiteatro di Bleso con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria .

Con gli occhi fissi sul grande schermo organizzato all’aperto, sotte le stelle delle notti tiburtine, potremo rilassarci e godere della magia del cinema per tutte le età. Film di animazione per bambini e ragazzi con Peng e GGG, risate garantite con Smetto quando voglio , romanticismo contemporaneo all’insegna dell’ironia con Bangla ( Miglior commedia ai Nastri d’argento 2019) e Un’ottima annata, sono le pellicole in programma che ci accompagneranno alla serata del 30 Agosto , dove con “Permette? Alberto Sordi” film omaggio all’Albertone Nazionale nel centenario della nascita, potremmo ridere, commuoverci e anche riconoscere, se riusciamo, i luoghi e i concittadini di Tivoli , figuranti nella naturale scenografia di tante riprese fatte nel centro storico medievale.

Ettore Scola diceva “il cinema è uno specchio dipinto “ , specchiamoci dunque e magari scopriamoci migliori. Tivoli in cinema vi aspetta.