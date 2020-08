Le parole del sindaco

Cari concittadini, devo con dispiacere comunicare che, come da comunicazione ASL Roma 5, pervenuta oggi a Nerola, abbiamo due casi in isolamento per Covid-19. Ripeto, isolamento non quarantena. Come vedete nessuno può permettersi di abbassare la guardia. Invito di nuovo tutti quelli che tornano dai paesi elencati in precedenza di autodenunciarsi e chiamare la Asl, cerchiamo inoltre di attuare comportamenti responsabili, per evitare il ripetersi di quello che abbiamo passato.