Tivoli in cinema, altri due weekend di film di alto livello all’anfiteatro di Bleso

Prosegue la rassegna “Tivoli in cinema”,dopo il successo delle prime tre serate del 23, 24 e 25 luglio con la proiezione, in anteprima nazionale, dei film “La banda dei tre” e “Dolcemente complicate” girati interamente a Tivoli.

L’evento, che fa parte delle iniziative “Eventi delle meraviglie 2020”,organizzato dal Comune di Tivoli con il contributo della Regione Lazio, continuerà nei weekend dal 21 al 23 agosto e dal 28 al 30 agosto a partire dalle 21,30 nella suggestiva cornice dell’anfiteatro di Bleso (via Aldo Moro, accanto alla Rocca Pia). Largo spazio, nei prossimi weekend, ai film per i giovani e per i bambini

L’ingresso sarà gratuito, ma obbligatorio prenotarsi online per consentire un accesso contingentato nel rispetto delle normative anti Covid-19. Alla luce della nuova ordinanza su “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”, approvata il 16 agosto dal ministero della Salute, sarà obbligatorio indossare la mascherina.