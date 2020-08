Capena – Continuano gli interventi dei VVFF e dei volontari della protezione civile su tutto il territorio

Anche nella giornata di ieri siamo stati interessati nuovamente da incendi che ormai da giorni sembrano essere diventati una costante. Un’ azione criminale che anche agli addetti ai lavori appare chiara escludendo come ipotesi di innesco l’autocombustione.

Fondamentale il lavoro svolto dagli uomini e dalle donne della protezione civile CC in congedo.

Ringraziamo tutti i cittadini che hanno immediatamente segnalato i focolai, le forze dell’ordine e la nostra polizia locale che sono intervenuti prontamente come sempre. Nella giornata di ieri hanno supportato gli interventi anche la protezione civile dei comuni vicini: Fiano Romano, Riano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Monterotondo e Fonte Nuova a loro il nostro più sentito ringraziamento unito a quello per i VVFF, questi ultimi continueranno e aumenteranno in questi giorni i controlli e i pattugliamenti per monitorare il territorio, al fine di prevenire gli incendi e cercare di colpire chi, ormai dal 2017, sta mettendo in serio pericolo la vita dei cittadini di Capena.