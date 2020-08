COVID-19: caso positivo non residente a Subiaco

Si comunica che le autorità sanitarie competenti hanno riscontrato un caso di positività al COVID-19 di un cittadino residente a Roma, ma con legami e frequentazioni a Subiaco.

Il caso in questione è stato preso in carico dalla ASL RM2, e il ragazzo è attualmente in buone condizioni in isolamento presso la propria abitazione in Roma.

La ASL RM5, con la quale il Sindaco è in costante contatto, ha provveduto e sta provvedendo a ricostruire tutti i potenziali contatti, secondo i protocolli di rito, ponendoli precauzionalmente in quarantena obbligatoria. In queste ore stanno continuando gli screening.

La ASL RM5 ha comunicato al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, che la situazione è assolutamente sotto controllo, e che al momento non vi sono ulteriori casi positivi collegati.

Il Sindaco raccomanda, a titolo precauzionale, il rispetto puntuale delle nuove disposizioni del Ministero della Salute, tra cui l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto dalle ore 18.00 alle 6.00. In questi giorni sono in corso controlli sul territorio.