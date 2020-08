MENTANA – Tre nuovi positivi

A Mentana si torna a combattere contro il Covid. Uno dei comuni più colpiti nel periodo dell’emergenza, si trova ora a registrare tre nuovi casi frutto di ritorno dalle vacanze o nei luoghi di lavoro. Si tratta di tre asintomatici. Ne ha dato notizia il sindaco Marco Benedetti.

Il comunicato

Anche a Mentana in questi ultimi giorni si è ripresentato un numero di casi positivi la cui matrice è il rientro dai luoghi d’origine o di vacanza e il rientro nei luoghi di lavoro.

I 3 casi che la asl ci ha segnalato risultano essere asintomaci e sono stati individuati tramite indagine epidemiologica o verifiche preventive.

Questo in un senso mi rassicura, perché vuol dire che il sistema di controllo predisposto dalle autorità competenti è efficace; in un altro senso mi preoccupa, perché vuol dire che nonostante i grandi passi avanti fatti nella lotta al contagio e il duro colpo inferto al virus nel periodo del lockdown, ancora c’è da fare e il covid ancora subdolamente circola o si ripresenta.

Per questo ho concordato col comando della Polizia Locale, coadiuvata dal preziosissimo aiuto dei volontari, di rinforzare l’opera di controllo dei luoghi pubblici e soprattutto di sensibilizzare ed educare i cittadini all’uso corretto degli strumenti di lotta alla diffusione del virus, su tutti mascherina e distanziamento, ma anche importantissimi igiene delle mani e segnalazione telefonica repentina al proprio medico in caso di apparizione di sintomi riconducibili alla malattia.

Raccomando a tutti i lavoratori e a chi è di ritorno da località esterne di avere la massima attenzione nel seguire le indicazioni date dalle autorità sanitarie e di fare attenzione al proprio stato di salute, senza sottovalutare anche sintomi leggeri che non alterano in modo particolare lo stato di benessere.

Raccomando ancora a tutti di avere la massima attenzione alle situazioni più delicate, perché ci stiamo dimostrando vittoriosi in questa partita, ma ancora non è chiusa e dei rischi è ancora possibile si ripresentino.