MONTEROTONDO – Quattro nuovi casi

Il comune di Monterotondo torna a combattere contro l’emergenza Covid. Sono quattro i nuovi casi registrati, tutti relativi a persone tornate da poco dalle vacanze. Ne ha dato comunicazione il sindaco Riccardo Varone.

Il comunicato

È arrivata una nuova comunicazione della ASL RM5 che mi informa di 4 nostri concittadini positivi al Covid-19, attualmente tutti in isolamento nel proprio domicilio e non presentano sintomi particolari.

In tutto sono 6 i casi nel nostro Comune e da quanto ho appreso sono tutte persone che sono rientrate da poco dalle vacanze.

Già da lunedì 17 agosto, dopo l’ordinanza del Governo, si sono intensificati i controlli con turni serali e pomeridiani della Polizia Locale e dei Carabinieri: ringrazio entrambi per l’impegno e il costante supporto all’amministrazione Comunale.

I controlli e le azioni preventive di sensibilizzazione all’uso della mascherina ed ai corretti comportamenti ovviamente saranno intensificati già da questa sera e anche nel fine settimana nei luoghi con più presenza di persone al fine di evitare assembramenti importanti.

Guardate lo dico sinceramente e allo stesso tempo con responsabilità, non è il tempo della polemica sui controlli e delle foto su questo o quel gruppetto di persone.

Siamo già passati per i mesi intensi del Lockdown e dei controlli intensi in città, ora c’è bisogno di uno sforzo collettivo e capire che il Covid19 non guarda età e non conosce confini, ferie, mare, montagna ecc.

Si sconfigge con mascherina, igienizzazione delle mani ed evitando contatti impropri o assembramenti.

La nostra ASL RM5 e la Regione Lazio hanno messo in campo un controllo del territorio incredibile e su questo siamo la prima regione Italiana, considerando i tamponi che si effettuano giornalmente negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e nelle postazioni di drive-in presenti, per controllare il rientro nelle varie città di residenza.

Ora dipende molto da ciascuno di noi.

Continuerò ad aggiornarvi costantemente.

Buon pomeriggio, Riccardo.