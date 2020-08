Al via i lavori di adeguamento delle strutture scolastiche per fronteggiare l’emergenza covid 19

Approvata in Giunta Comunale la variazione di bilancio propedeutica agli adeguamenti delle strutture scolastiche per l’emergenza Covid 19 in vista del nuovo anno scolastico. I finanziamenti sono frutto dei fondi europei FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) e corrispondono ad un ammontare di 520mila euro. Gli interventi riguarderanno i

seguenti istituti:

– Scuola Media Via Douhet, 6; Scuola Elementare Via Douhet,2; Scuola

Materna Via Baden Powell, 1; Scuola Materna Via Camarotta e Scuola

Materna Via Verdi per un totale di 124.270,89 euro.

– Scuola Media/Elementare Via Marco Aurelio, 2; Scuola Elementare Via

Fabio Massimo; Scuola Materna Via degli Spagnoli; Scuola Materna Via

Colleferro; Scuola Media Via Cianti; Scuola Elementare Via Nuova e

Scuola Materna Via Tullio Sperandio per un totale di 102.904,28 euro.

– Scuola Via Rosata 57 (infanzia-primaria-secondaria); Scuola Via

Albuccione 1 (infanzia-primaria); Scuola Via Garibaldi

(secondaria-primaria); Scuola Via Mazzini (primaria); Via Campolimpido

(infanzia – primaria); Scuola Via Colle Mitriano snc (infanzia –

primaria); Scuola via Morelli (infanzia – primaria – secondaria);

Scuola Via La Marmora, 35 (infanzia -primaria); Scuola Via Mazzini

(infanzia); Scuola Via Trento (secondaria); Scuola Via Rieti, 22

(primaria) e Scuola P.zza Martiri delle Foibe Villalba) per un totale

di 121.522,01 euro.

– Scuola Via Monte Bianco, snc (infanzia – primaria – secondaria);

Scuola Via Monte Gran Paradiso, 28 (infanzia); Scuola Via Carlo

Todini, 28 (secondaria); Scuola Materna Via Tito Livio (infanzia);

Scuola Via Appiano (secondaria) e Via Eutropio (primaria) per un

totale di 134.743,64 euro.

– Scuola Elementare e Materna via La Marmora per un totale di 36.539,33 euro.

“Appena arrivati i fondi per l’adeguamento degli spazi nelle scuole a causa dell’emergenza Covid- commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti- abbiamo subito lavorato, di concerto con gli uffici ed i tecnici, per la fase progettuale sugli interventi da effettuare in ogni singolo istituto del territorio, così da garantire una ripartenza dell’anno scolastico in sicurezza. Si tratta di interventi concordati con i Dirigenti Scolastici e che vanno incontro alle esigenze dei singoli plessi”.

“Fra poco meno di un mese- conclude il Sindaco Michel Barbet- i nostri ragazzi torneranno finalmente tra i banchi di scuola. Sarà sicuramente un anno particolare per via del rischio della diffusione del contagio da Covid 19. L’Amministrazione Comunale sta facendo la sua parte adeguando le strutture alla nuova normativa, è necessario, però, l’impegno e la pazienza di tutti per limitare il più possibile il pericolo contagio che, purtroppo, è ancora reale e presente”.