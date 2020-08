Castel Nuovo di Porto – Aggiornamento emergenza Covid-19

Il comunicato

La dottoressa Orsino, direttore del dipartimento di prevenzione della nostra ASL ci ha appena comunicato che oggi sono risultati positivi al covid 19 tre nostri concittadini, per un totale di 6 positivi nel Comune: due sono contatti di un caso positivo già noto non residente nel nostro comune, il terzo è rientrato dalla Sardegna, gli ultimi 3 non sono residenti ma alloggiano nella struttura di Francalancia.

Questi dati ci confermano che l’emergenza sanitaria non è terminata, rinnoviamo l’invito ad un comportamento corretto e responsabile per il rispetto di tutti.

Semplici ma efficaci regole:

•Utilizziamo sempre la mascherina in luoghi affollati e chiusi- dalle 18 in poi anche nei luoghi aperti è obbligatorio indossarla- sono attivi e saranno intensificati i controlli della polizia locale per il rispetto dell’ordinanza Ministro della Salute del 16 agosto 2020;

•Laviamo spesso le mani;

•Ai primi sintomi contattiamo l’autorità sanitaria competenze.

Ricordiamo che tutti coloro che rientrano dalla Sardegna, dalla Croazia, dalla Spagna, da Malta e dalla Grecia devono fare il tampone per accertare o meno il contagio da Sars-Cov.

Per la ASL Roma 4 sono disponibili 3 sedi:

. presso l’ospedale S. Paolo di Civitavecchia,

. presso l’ospedale Padre Pio di Bracciano

. presso il Poliambulatorio di Capena

.da venerdì sera è operativo anche il drive-in del porto di Civitavecchia, in piazzale della Pace.

Apertura: dal lunedì al sabato, ore 9.00-18.00.

Chi rientra nel Lazio deve fare due cose:

1) comunicarlo al numero verde 800.118.800 o attraverso la app ‘Lazio Doctor Covid’

2) recarsi al drive-in con tessera sanitaria e documento di viaggio.

Per ogni informazione contrattare il numero verde 800.118.800.

Vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori notizie.

Facciamo i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini.