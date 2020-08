Monterotondo – Aggiornamento Covid-19

Il comunicato del sindaco Varone

La Asl Rm5 mi ha comunicato che altri 5 nostri concittadini/e sono risultati positivi al tampone del Covid19.

Sono tutti/e persone di rientro da altre Regioni o dall’estero, che non presentano sintomi particolari e dunque asintomatici.

3 sono riconducibili ad una stessa persona positiva, gli altri 2 ad un altro concittadino positivo, già comunicato nella giornata di venerdì mattina.

Seppur riscontriamo un aumento significativo in 4 giorni, per ora il trend è quello di un contagio relativo a contatti avuti fuori Monterotondo.

Domani in giornata farò il punto della situazione con la nostra Protezione Civile al COC che è sempre operativo, valuteremo se riattivare a breve l’assistenza per la spesa a chi è in isolamento.

Vi ricordo di usare la testa: Mascherina nei luoghi pubblici e affollati e comunque in generale, usatela quando siete a contatto con altre persone!

È un momento fondamentale in quanto sono gli ultimi giorni di vacanza ed è previsto il rientro di migliaia di persone tra oggi e domenica prossima.

Per ogni informazione contattate il numero verde 800.118.800 o segnalate il vostro rientro attraverso l’app “lazio doctor covid”

• È raccomandato di recarsi al drive-in con la ricetta del medico ma in caso di difficoltà la tessera sanitaria e il documento di viaggio (esempio biglietto aereo) possono essere sufficienti. Se porti la ricetta del tuo medico di medicina generale velocizzi le operazioni di tracciamento!

Questi i presidi sul territorio della #ASLROMA5

🔵 Casa della Salute di Palombara Sabina

🔵 Via degli esplosivi, Colleferro

Per i presidi della Regione Lazio vai su: https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in