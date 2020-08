Castel Madama, un nuovo caso di Covid

Un nuovo caso di Covid-19. L’Asl RM5 ha comunicato al Sindaco Domenico Pascucci che una persona di Castel Madama è risultata positiva al coronavirus. La positività al Covid 19 è stata riscontrata dopo il ritorno a casa dalle vacanze. L’Amministrazione comunale esprime vicinanza alla persona contagiata e ai sui familiari. Il Sindaco, come aveva fatto già nei giorni scorsi, torna ad invitare tutta la cittadinanza a prestare particolare attenzione a tutte le regole per limitare i contagi. L’emergenza non è finita, bisogna essere responsabili, indossare le mascherine, lavarsi spesso le mani e rispettare scrupolosamente il distanziamento sociale. (comunicato stampa)