Comuni al voto: i candidati del nordest

Si torna al voto per eleggere le amministrazioni comunali di vari comuni dell’hinterland tiburtino. Si sono chiuse sabato le liste per il rinnovo delle Amministrazioni di San Gregorio da Sassola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Marano Equo, Arcinazzo, Roiate, Percile.

PALOMBARA SABINA

A Palombara sarà corsa a tre. Oltre al sindaco uscente, Alessandro Palombi, a capo di una coalizione che raggruppa Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e nove liste civiche, ci sono Serena Rosati, lista Insieme per Cambiare e Rino Postiglioni, lista Rino Postiglioni Sindaco.

Al voto andranno circa dieci mila elettori.

PONZANO ROMANO

Per il paesino, 780 elettori, si sono candidati quattro candidati: l’ex sindaco Sergio Pimpinelli, Ponzano Futura, Lorenzo Spadaccioli, Insieme per Ponzano Romano, Romeo Guardani, Noi per Ponzano, e Danilo Iacuitto.

L’amministrazione è attualmente guidata da un commissario prefettizio.

ARCINAZZO

Candidatura unica per il paesino della valle dell’Aniene con Luca Marocchi, Arcinazzo Futura, che raccoglierà l’eredità del sindaco uscente Giacomo Troja.

ROIATE

Una lista “paesana” e ben cinque “foresterie” a Roiate, con il sindaco uscente Antonio Orlandi, Progresso e Sviluppo, che si candida nuovamente. Contro di lui civiche che vengono da fuori, per lo più composte da ministeriali che sfruttano la possibilità di candidarsi senza dover presentare le raccolte di firme e godere di così di un mese di aspettativa: Albano Peter valente, Protesta con Noi, Aurelio Tartaglia, Italia dei Diritti, Il popolo della Famiglia, Alessandra Triglia, Antonietta Capoccini, Federazione per le politiche nel territorio, Luca Cesari, Progetto Popolare.

MARANO EQUO

Ben sei liste per il paesino che sorge sulle rive dell’Aniene. Ai due candidati locali, Giovanni Materiali, Impegno comune per Marano, e Franco Tozzi, Per Marano, si aggiungo quattro liste di fuori: Emilio Mascio, Alternativa Verde, Massimo Boschi, Popolo della Famiglia, Antonio Michele Gallo, Italia dei Diritti, Roberto Cerelli, Progetto Popolare.

SAN GREGORIO DA SASSOLA

Sarà sfida all’ultimo voto a San Gregorio con il sindaco uscente, Franco Carocci, che si candida nuovamente (lista Per San Gregorio) e dovrà vedersela con l’ex sindaco, e consigliere regionale, Gianni Colagrossi, San Gregorio Riparte.

PERCILE

Cinque candidati ed un sesto, escluso, a Percile. Si sono candidati il “locale” Claudio Giustini e poi: Nicola Vicario, Progetto Popolare, Teresa Saviano, Noi Patrioti, Giovanni Ziantoni, Italia dei Diritti, Maria Biondillo, Alternativa in Comune.

A causa di problemi con la documentazione presentata, invece, è stato escluso Scipione Carlini, lista Coraggio del Fare.