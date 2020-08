CITTA’ METROPOLITANA ROMA, SCUOLA, ZOTTA:”IL NOSTRO ENTE TRA I PRIMI IN ITALIA PER FORNITURE ARREDI. LE POLEMICHE NON RISOLVONO PROBLEMI”.

“Abbiamo aggiudicato la gara per distribuire 9000 banchi monoposto e 3000 sedie nelle scuole superiori. Gli arredi scolastici ancora utilizzabili saranno stoccati perché non possiamo permetterci di buttare banchi e sedie acquistati un anno fa.

La Città metropolitana di Roma è tra i primi Enti in Italia ad aver acquistato il maggior numero di sedie e banchi monoposto. Non appena espletate le procedure di assegnazione, verranno distribuiti banchi e sedie monoposto alle scuole superiori che ne avevano fatto richiesta. I materiali rispondono a tutti i criteri di sicurezza e sono ecologici, le sedie ergonomiche e i banchi garantiscono l’agevole montabilità e smontabilità e sono classificati con parametro 1 per l’antincendio. Il 14 settembre circa 200 mila studenti, di Roma e provincia, torneranno a scuola e stiamo lavorando ogni giorno per poter consentire la migliore risposta alle esigenze delle strutture di nostra competenza. Assieme all’Ufficio Scolastico regionale abbiamo creato una task force che ci consentirà di affrontare i problemi riferibile principalmente agli spazi per nuove aule. Non abbiamo tempo da perdere per rispondere a chi ci accusa di abbandonare la scuola”.