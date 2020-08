MENTANA – Interventi alla Paribeni per scongiurare i doppi turni

In questi giorni l’istituto comprensivo Paribeni di Mentana sta svolgendo lavori di edilizia leggera per adeguare gli spazi all’accoglienza in sicurezza di alunni e alunne, al fine di non modificare l’organizzazione degli orari e della didattica.

“Dai primi giorni di luglio – spiega il dirigente scolastico Anna Foggia – il nostro Istituto ha provveduto alla misurazione di tutti gli spazi disponibili in tutte le sedi. In una stretta e serrata collaborazione con l’Amministrazione comunale di Mentana e con le competenze interne presenti, è stata sviluppata una riprogettazione generale che permetterà di accogliere tutti i gruppi classe in spazi ampi e adeguati alle misure di prevenzione del contagio da Covid. In questo momento i lavori sono in fase avanzata. Si ringrazia vivamente l’Amministrazione comunale che ha supportato dal principio con puntualità e attenzione la Scuola e la comunità scolastica che ci ha affiancato nell’organizzazione”.

SULLE CINQUE SEDI DELL’ISTITUTO :

sono state ricavate 5 nuove aule da spazi precedentemente destinati ad altro;

sono state ampliate 14 aule, ricavate dall’unione, ognuna, di due aule più piccole.

Inoltre:

le palestre sono rimaste disponibili per le attività motorie;

il servizio mensa è garantito per gli alunni e le alunne iscritti/e al tempo pieno.

PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO IL NOSTRO ISTITUTO, NEL RISPETTO COMPLETO DELLE MISURE ANTI COVID, POTRA’ SVOLGERE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE SENZA SDOPPIARE LE CLASSI E/O RIDURRE GLI ORARI DI FREQUENZA.

Nei primi giorni di settembre seguiranno informative specifiche relative ai vari aspetti dell’organizzazione.