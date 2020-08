CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA, LICEO CATULLO, ZOTTA: “30 AULE E UNA PALESTRA PER IL CATULLO, GARA PER AFFIDARE I LAVORI”

“E’ stata pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori al Liceo “Catullo” di Monterotondo. Realizzeremo 30 aule che andranno ad implementare quelle esistenti e una palestra che saranno funzionali alle esigenze che la scuola aveva rappresentato. Una nuova palestra con struttura in legno lamellare e copertura con telo in PVC con i relativi spogliatoi, alcuni interventi di risanamento conservativo relativo a schermi frangisole nell’edificio esistente e un prefabbricato costituito da 30 aule e servizi, da realizzare nelle pertinenze dell’Istituto scolastico. Il progetto è stato presentato in occasione in una assemblea scolastica dove siamo stati invitati nel dicembre dello scorso anno. Abbiamo raggiunto l’obiettivo e siamo arrivati alla meta grazie al lavoro dei nostri uffici. E’ stato un impegno, preso insieme alla Sindaca della Città Metropolitana Virginia Raggi, con gli studenti, la Dirigente scolastica e tutto il personale e siamo orgogliose di averlo portato a compimento”.