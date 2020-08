Antica Trattoria del Ragno, a Tivoli 50 anni di tradizione

Certe tradizioni non muoiono e anzi tracciano nuove strade per il futuro. è la storia dell’Antica Trattoria Del Ragno, in località Arci, riaperta dal 2012 per continuare una tradizione iniziata dal fondatore Mario che aprì l’attività nel 1961. Sessant’anni sono passati ma i nipoti, determinati e spinti da una volontà poderosa continuano a percorrere lo stesso sentiero di tradizioni culinarie condito però con nuove idee e ispirazioni continue.

L’ATMOSFERA GIUSTA

Il fascino rustico delle pietre a vista, dei tavoli in legno e del pavimento in cotto: la cena in trattoria è un’esperienza da vivere e un viaggio nel tempo, tra tradizioni e sapori di una volta. Scegliete il vostro angolo preferito, tra un centinaio di coperti e quattro sale: due interne e due spazi esterni, giardino e veranda.

LA SPECIALITà: CARNE CON FROLLATURA DRY AGING

Il Dry Aging è il processo tradizionale per frollare la carne al fine di ottenere una straordinaria morbidezza e un sapore intenso.

Per ottenere la bistecca perfetta la carne in osso deve essere appesa per un tempo specifico in un microclima in cui la temperatura, l’umidità e la qualità dell’aria sono controllati. in questo modo la carne si frolla in modo naturale.

Il sapore di una carne frollata a dovere non è paragonabile a nient’altro. Non c’è da stupirsi se le carni dry Aged sono considerate dai foodies le regine dei menù di ogni Steak House.

IL SEGRETO DELLA NOSTRA PIZZA

Il nostro forno a legna ecologico e rotante, consente una cottura della pizza a regola d’arte: uniforme e senza alcuna contaminazione tra la pizza e la brace. A differenza del forno a legna classico, in cui la brace viene spostata per infornare le pizze (e dove potrebbe rimanere della cenere), in questo forno d’avanguardia la brace e le pizze sono sempre separati e senza alcun contatto. Il gusto unico della pizza cotta al forno a legna con il massimo della qualità e della sicurezza. Da provare la Norcina (patate novelle, bufala, lardo e tartufo fresco)

I NOSTRI MENù

MARE 25 EURO

TERRA 23 EURO

PIZZA NO STOP 12 EURO (bevande incluse dal lunedì al giovedi) 15 EURO (bevande incluse da venerdì a domenica)

ANTICA TRATTORIA DEL RAGNO

VIA EMPOLITANA 274, Loc. Arci Tivoli

TEL 0774 411233

349 1239126 – 328 9848670

PAGINA FACEBOOK