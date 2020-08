TIVOLI- Alle ore 12.00 circa la Sala Operativa inviava tre mezzi dei Vigli del Fuoco presso l’azienda produttrice di pneumatici per mezzi pesanti “Trelleborg” sita un Via Tiburtina, 159. All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco alla presenza del Capo turno Provinciale e del funzionario di servizio, riscontravano l’incendio di un pallet con del materiale sovrapposto. Nessun ferito riscontrato. Carabinieri e 118 sono intervenuti sul posto per le rispettive competenze