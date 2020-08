TIVOLI – Incidente in moto, muore d’infarto tre ore dopo in ospedale

Sembrava uno scontro senza conseguenze, qualche contusione ed un po’ di escoriazioni ma niente di più. Invece il cuore del motociclista si è fermato all’improvviso mentre era in ospedale.

Tragedia ieri mattina, mercoledì 26 agosto, al “San Giovanni Evangelista” di Tivoli dove è deceduto Marco T., un 47enne di Castel Madama. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’esame autoptico.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, tutto è iniziato poco dopo le 11 del mattino lungo la via Tiburtina all’altezza della Curva dei Regressi, dove Marco T. in sella ad uno scooter è rimasto coinvolto in un incidente. Pare che il 47enne sia stato sbalzato dalla sella e un’ambulanza del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso di via Parrozzani dove è stato triagiato alle 11,50. I medici hanno innanzitutto accertato contusioni alle braccia, alla mano destra e alla caviglia.

Successivamente Marco T. è stato sottoposto a Tac per verificare eventuali fratture o lesioni interne, escluse dall’esito dell’esame diagnostico. All’improvviso il motociclista è stato colto da arresto cardiocircolatorio: erano da pochi minuti passate le 12,30 e a quel punto i sanitari hanno praticato le manovre rianimatorie.

Un’ora e mezza di disperati tentativi nella speranza di strapparlo alla morte. Speranza che si è spenta alle ore 14, quando ne è stato diagnosticato il decesso.