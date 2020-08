A24 Roma: chiusure svincolo Settecamini

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione della pavimentazione, sarà disposta la chiusura dello svincolo di Settecamini con il seguente calendario:

▪ chiusura delle entrate in tutte le direzioni dalle ore 18:00 dei giorni 2, 3 e 4 settembre p.v. alle ore 05:00 dei giorni successivi.

Pertanto, nei suddetti giorni ed orari, per il traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto in A24, tanto verso il GRA quanto verso AQ/A25/TE, sarà disposta l’uscita obbligatoria su Viale del Tecnopolo; a quanti sono diretti verso AQ/A25/TE si consiglia di utilizzare lo svincolo di Ponte di Nona, mentre ai veicoli diretti verso Roma si consiglia di proseguire su Via Tiburtina in direzione Roma.

▪ chiusura delle uscite da tutte le direzioni dalle ore 18:00 dei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 settembre p.v. alle ore 05:00 dei giorni successivi.

Pertanto, nei suddetti giorni ed orari, a quanti provengono da Roma/GRA si consiglia di utilizzare lo svincolo Via Tiburtina del Grande Raccordo Anulare in direzione Tivoli, mentre per il traffico proveniente da AQ/A25/TE si consiglia di utilizzare lo svincolo di Ponte di Nona.

▪ chiusura dell’entrata in direzione AQ/A25/TE dalle ore 18:00 dei giorni 7 e 8 settembre p.v. alle ore 05:00 dei giorni successivi.

Pertanto, nei suddetti giorni ed orari, per il traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso AQ/A25/TE, sarà disposto il divieto di transito; a quanti sono diretti verso AQ/A25/TE si consiglia di utilizzare lo svincolo di Ponte di Nona.