ANNULLAMENTO FESTEGGIAMENTI SANT’ANTONINO

Purtroppo il COVID-19 continua a circolare nel nostro Paese e le cautele da adottare al fine di prevenire il contagio e contribuire ad arrestare la diffusione del virus sono indispensabili.

Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di annullare la Festa Patronale di Sant’Antonino e gli eventi correlati che avrebbero dovuto svolgersi dal 29 agosto al 06 settembre.

Allo stesso modo, il Comune sta lavorando su altri tipi di attività che saranno lanciate nei prossimi giorni.

“Per un castelnovese come me non è stato facile prendere una decisione come questa, dichiara il Sindaco Riccardo Travaglini.

Senza fare alcun allarmismo ma con il giusto senso di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, soprattutto a difesa dei più deboli, dei soggetti più vulnerabili, ho firmato, stamattina, un’ordinanza di sospensione di tutti gli eventi organizzati dal comune tra cui anche i festeggiamenti di Sant’Antonino.

Fino a qualche giorno fa e prima di arrivare a 9 casi positivi, quasi tutti asintomatici, avevamo pensato ad una festa che, seppur organizzata nel rispetto delle prescrizioni impartite dal CTS, poteva essere un momento di condivisione e di allegria dopo mesi di restrizioni e di mancanza di socialità. Avevamo prospettato una ripartenza della comunità che si stringeva intorno all’evento più importante. Quell’evento che tutti noi castelnovesi aspettiamo ogni anno per mille motivi: senso di appartenenza, spirito di comunità e di fratellanza.

La responsabilità ha dovuto prevalere rispetto al sentimento.

Il fatto che la festa avvenga una settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico ha inciso in maniera netta sulla mia decisione che non poteva non tenere conto della tutela della salute dei nostri ragazzi, del personale scolastico e di tutte le famiglie coinvolte. In poche parole, se non riparte la scuola non riparte una comunità.

Ecco il motivo perché quest’anno festeggeremo un Sant’Antonino insolito, senza concerti, bancarelle, artisti, giochi popolari, rievocazioni storiche, il borgo in festa, eventi che hanno sempre fatto grande e partecipe questa tradizione.

Un dispiacere sarà anche vedere i confratelli e le consorelle che festeggeranno, dopo anni di attesa, il Santo, in assenza di momenti di condivisione e di allegria che solitamente si svolgevano nella sala parrocchiale: i gradi rinfreschi allietati dalla Banda Comunale, l’appello dei presenti che consentivano a tante persone di rincontrarsi ogni anno. Ho apprezzato il senso di responsabilità della confraternita che per prima ha deciso di limitare al massimo i festeggiamenti non religiosi.

Spero che vogliate scusarmi tutti se quest’anno a rendere omaggio al santo non ci saranno centinaia o migliaia di persone, ci rifaremo l’anno prossimo più uniti e desiderosi di festeggiare ancora insieme.”