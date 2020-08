MENTANA – Tre nuovi positivi di ritorno dalla Sardegna

Continuano i nuovi casi di positività al Covid di rientro dalle vacanze. Oggi tre nuovi casi si registrano a Mentana, uno dei comuni più colpiti sin dall’inizio dell’emergenza.

Continua a salire il numero dei contagiati di rientro dai luoghi di villeggiatura, in modo particolare di chi ritorna dalla Sardegna.

La Asl ci ha comunicato 3 nuovi casi provenienti proprio dall’isola sarda.

Rinnovo la raccomandazione per chi rientra dai luoghi segnalati dal ministero a seguire le procedure indicate e ad avere la massima precauzione, evitando contatti fino all’esito del tampone e contattando telefonicamente il proprio medico in caso di apparizione di sintomi sospetti.

Riporto di seguito le indicazioni ministeriali:

PER CHI RIENTRA IN ITALIA DA *GRECIA, SPAGNA, CROAZIA E REPUBBLICA DI MALTA*, DAL 13 AGOSTO È OBBLIGATORIO SEGNALARSI ALLE AUTORITÁ SANITARIE, AVERE UN RISULTATO NEGATIVO AL TAMPONE NASO-FARINGEO EFFETTUATO ENTRO 72 ORE PRIMA DEL RIENTRO, OPPURE, ENTRO 48 ORE DAL RITORNO, ESEGUIRE IL TAMPONE E RIMANERE ISOLATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE FINO AL RISULTATO.

*In attesa dell’esito del tampone rimani in isolamento*

In caso di esito positivo, collabora con gli operatori della ASL per rintracciare tempestivamente i tuoi contatti

Nella Regione Lazio puoi segnalarti direttamente alla tua ASL di domicilio, oppure chiamare il numero verde regionale *800 118 800*.

Ti consigliamo di scaricare l’app Lazio Doctor per COVID e compilare il questionario di autovalutazione.

Se non hai già fatto il tampone prima di rientrare, devi recarti quanto prima possibile (entro 48 ore dal rientro in Regione) presso un qualunque “DRIVE-IN” DELLA REGIONE portando la Tessera Sanitaria e la documentazione di viaggio/soggiorno.

È consigliabile recarsi a quello più vicino al proprio domicilio, preferibilmente muniti di ricetta dematerializzata.

PER I CITTADINI CHE HANNO SOGGIORNATO IN *SARDEGNA* E RIENTRANO NELLA REGIONE LAZIO È CONSENTITO IL RICORSO AL TEST MOLECOLARE SU TAMPONE NASOFARINGEO.

*In attesa dell’esito del tampone rimani in isolamento*

In caso di esito positivo, collabora con gli operatori della ASL per rintracciare tempestivamente i tuoi contatti

Gli utenti che decidano di fare il test potranno recarsi presso le sedi dei “DRIVE-IN” DELLA REGIONE muniti di ricetta dematerializzata.

*DRIVE IN

– Porto Civitavecchia – Piazzale della Pace

– Piazza Salvo D’Aquisto – Palombara Sabina/Casa della Salute Lun – Dom 9-20

– Centro Agroalimentare Roma (CAR) di Guidonia Montecelio – Via della Tenuta del Cavaliere, 1 – Guidonia (RM) Lun – Dom 9-20

– Via degli Esplosivi – Colleferro Lun – Dom 9-20*

Per ogni informazione si può contattare il numero verde *800.118.800* o segnalare il rientro attraverso l’app “lazio doctor covid”

È raccomandato di recarsi al drive-in con la ricetta del medico ma in caso di difficoltà la tessera sanitaria e il documento di viaggio (esempio biglietto aereo) possono essere sufficienti. Se si porta la ricetta del medico di medicina generale si velocizzano le operazioni di tracciamento!