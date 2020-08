FONTE NUOVA – Via Valle dei Corsi senz’acqua da 3 giorni, sos dei residenti ad Acea

Da Stefano Rosi di Fonte Nuova riceviamo e pubblichiamo:

“Mercoledì 26 agosto mattina e’ intervenuta Acea (o chi per lei) per svolgere una riparazione per una perdita su strada di fronte alla nostra palazzina/condominio sita in via valle dei corsi 32, 34, 36, 38 a Fonte Nuova. Io, la mia compagna e i vicini non eravamo in casa e, al nostro ritorno, abbiamo notato che la perdita stradale era stata riparata ma le nostre abitazioni non avevano più acqua.

Sappiamo che sono intervenuti mercoledì mattina poiché hanno citofonato alla vicina (civico 38) per far spostare la macchina dal parcheggio intorno alle 8; la vicina e’ poi dovuta uscire per delle commissioni. Nel condominio attualmente disservito (vi scrivo alle 17.00 di venerdì 28 agosto) e’ anche presente un asilo nido (chiuso per le note vicende), un auto-ricambi, una persona disabile (Acea lo sa), un bar in via di apertura attualmente fermo con i lavori in quanto manca appunto l’acqua. Innumerevoli sono state le segnalazioni ad Acea in questi giorni, li abbiamo chiamati ogni ora ma nulla. Sollecitano e basta. Ma qui non viene nessuno, per un danno da loro causato.

Abbiamo anche chiesto aiuto al 115 ma non ci hanno dato ascolto, giustamente non possono intervenire. Stamattina la mia compagna si e’ recata presso la stazione dei carabinieri di Mentana ma al citofono le hanno detto che e’ inutile fare denuncia ad acea in quanto vengono tutte archiviate e dimenticate e che erano impossibilitati nello stilare una denuncia poiché avevano i terminali fermi. Tramite il costruttore e i consiglieri comunali che ci hanno dato ascolto abbiamo fatto segnalare la gravità della situazione ad Acea ma ancora nulla.

Siamo disperati sopratutto perché nessuno ci dice come, se e quando interverrà qualcuno. La cosa che fa più male e’ essere lasciati a noi stessi da parte di tutti, anche dalle istituzioni. Eppure le tasse e le fatture le paghiamo”.