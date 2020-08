Conferenza stampa di presentazione della IV tappa del 31esimo Giro Rosa

Si terrà martedì 1 settembre alle 16,30 nelle Scuderie estensi di Tivoli la conferenza stampa di presentazione della quarta tappa della terza frazione del Giro rosa “Uci Women’s world tour 2020”, che arriverà in città lunedì 14 settembre.

Il Comune di Tivoli patrocina e sostiene l’arrivo di una delle uniche due tappe regionali del Giro rosa–Giro ciclistico d’Italia femminile e internazionale, che porterà in città circa 140 atlete di 24 squadre provenienti da 14 nazioni, oltre a 480 persone tra operai, organizzatori, giornalisti, familiari delle atlete e, naturalmente, turisti. Il Giro Rosa – inizialmente previsto a fine giugno – è l’unica vera corsa a tappe di grande rilevanza nazionale e internazionale, rimasta in calendario per il 2020, organizzata davvero in tempi record e con un grande lavoro di squadra, dopo che l’emergenza sanitaria dovuta al nuovo Coronavirus aveva costretto gli organizzatori a sospenderla.

Durante la conferenza stampa saranno spiegati i dettagli dell’arrivo, predisposto nel rispetto delle norme anti Covid-19 dettate dal ministero della Salute, in accordo con la Federazione ciclistica italiana.

Interverranno:

– il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti;

– il patron del Giro Rosa, Giuseppe Rivolta;

– l’ex ciclista su strada Claudio Chiappucci, professionista dal 1985 al 1998 e vincitore, tra le altre cose, di una Milano-Sanremo, tre tappe al Tour de France e una al Giro d’Italia.

Modera: il responsabile del comitato di tappa, Alessandro Malagesi.

Sono invitati i rappresentanti del mondo sportivo, culturale e dei commercianti del territorio tiburtino che, a vario titolo, daranno il loro contributo alla realizzazione della tappa.

La stampa è invitata a partecipare.