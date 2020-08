PALOMBARA SABINA – Elezioni comunali, corsa a tre per la carica di sindaco

Domenica 20 e lunedì 21 settembre è sfida a tre per il rinnovo del Consiglio comunale di Palombara Sabina. Tre candidati sindaco e 48 candidati a uno scranno in Assise, un popolo composto da imprenditori, libero professionisti, dipendenti pubblici, medici, insegnanti, ma anche da rappresentanti delle forze dell’ordine, impiegati, casalinghe e artisti.

Punta alla riconferma il sindaco uscente Alessandro Palombi, 44 anni, avvocato, dirigente di Fratelli d’Italia, candidato di “Sabina Futura”, una lista in cui confluiscono i rappresentanti di tutti partiti di Centrodestra e del civismo locale. I sedici in lista per uno scranno da consigliere comunale sono l’avvocato Eddy Sarnacchiaro, assessore in carica, Francesco Donati, Ilenia Franconi, assessore uscente anche lei, Giacomo Placidi, Gianluca Marrani, Daniele Bravetti, Roberto Toppi, Emilia Rocchi, Livio Agostini, Arianna Gentili, Fabio Ippoliti, l’assessore uscente Elisabetta Cesari, Guido Trugli, Manolo Cipolla, Lucia Pietrosanti e Giulia Rossi.

La seconda Lista è “Progetto Comune” con 8 gruppi civici che sostengono la candidatura a sindaco di Rino Postiglioni, 62 anni, colonnello in pensione dell’Esercito Italiano, nel 2015 candidato alla carica più alta con “Progetto Civico”. I 16 candidati sono: Anna Amici, Anna Bernabei, Daniele De Piccoli, Kasia Iukaszczuk, Carlo Massimo, Luigi Panunzio, Claudia Romani, Amleto Tommasi, Francesco Fabiani, Quinto Bonaventura, Fabio Gizzi, Carlo Marsella, Rosella Paluzzi, Fabio Restante, Viviana Rosati, consigliere comunale uscente, ed Eleonora Tranquilli.

Punta alla carica di sindaco per la Lista “Insieme per Cambiare” anche Serena Rosati, 46 anni, avvocato, neofita della politica, erede di una famiglia di sinistra che in passato ha visto candidati prima il padre e poi il fratello. I sedici nomi in lista sono: Antonietta Caponecchi, Francesca Guidi, Oriana Impei, Anna Luttazi, Paola Mezzanotte, Romina Pellecchia, Marianna Schiti, Monica Daniela Toderita, Giuliano Belloni, Alessandro Decadi, Alessio Di Sano, Genesio Fioravanti, Massimo Moscatelli, Massimo Sercerchi, Carlo Simeoni e Stefano Zebi.

Nel 2015 Alessandro Palombi vinse le elezioni con la lista civica “Primavera Sabina” raccogliendo il 40,13% delle preferenze, pari a 2.740 voti. Nettamente staccati gli avversari nessuno dei quali raggiunse la soglia del 20%. Rino Postiglioni ottenne il 19,93% (1.361 voti) e due seggi, come come Giancarlo Marroni con lista “Liberaliamola” (17,82% e 1.217 voti). Un posto lo guadagnò anche Nelido Vallocchia, candidato del Pd, col 14,23% dei voti pari a 972 preferenze. Per Romina Pellecchia, candidato sindaco della lista “L’altra Palombara a Sinistra” appena 125 voti pari all’1,83%.

Nel 2015 il Movimento Cinque Stelle candidò Emanuele Penna conquistando appena 412 voti con il 6,03%: stavolta il partito di Beppe Grillo non è riuscito a formare una lista.

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2020