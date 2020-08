Subiaco – Comunicato caso positivo di un cittadino residente a Subiaco

La ASL Roma 5 ha comunicato il riscontro di un caso positivo di un cittadino residente a Subiaco ma domiciliato abitualmente in altro comune.

La positività è stata riscontrata al rientro delle vacanze in Sardegna. Il paziente è stato immediatamente posto in quarantena presso il proprio comune dove detiene il domicilio ed è attualmente in buone condizioni di salute.