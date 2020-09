Facciamo seguito al Comunicato allegato, inviato il 28 agosto u.s, per informare che la chiusura delle entrate dello Svincolo di Settecamini è annullata per il primo giorno, 2 settembre.

Pertanto, dalle ore 18:00 di domani 2 settembre alle 05:00 di dopodomani, lo Svincolo di Settecamini resterà percorribile in tutte le direzioni.

Il resto del programma delle chiusure dello Svincolo Settecamini, dal 3 all’11 settembre p.v., resta invariato.