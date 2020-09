MENTANA – Via della Rimessa 42: senz’acqua da cinque giorni

Sono esasperati i residenti della palazzina di via della Rimessa 42 a Mentana. Da venti giorni si sono a trovati a combattere con una perdita d’acqua in mezzo alla strada, ma dopo l’intervento dell’Acea la situazione non è affatto migliorata. Lo scorso venerdì infatti è stata aperta la strada e rifatto l’asflato, ma da allora manca l’acqua nelle case. Ci abitano 4 famiglie con 5 bambini piccoli.

“Siamo esasperati – spiegano i residenti di via della Rimessa – non sappiamo quando tornerà, abbiamo chiamato parecchie volte ma non riusciamo ad avere risposte. Servirebbe un vigili che venisse a controllare la situazione, non si può andare avanti così”.