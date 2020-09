Morlupo – Aggiornamento Coronavirus

Il comunicato del Sindaco

Cari Concittadini,

la ASL Roma 4 mi ha comunicato che il numero dei pazienti positivi a Morlupo è salito a 6.

Vi invito a rispettare rigorosamente le misure di sicurezza, specialmente all’interno degli esercizi commerciali, in quanto mi giunge voce che alcuni non indossano la mascherina. Ho disposto di effettuare dei controlli per verificare.

Per coloro che invece sono in isolamento fiduciario, in attesa di riscontro del tampone, chiedo un atto forte di responsabilità: dovete rimanere a casa, isolati, fino all’ottenimento del referto di negatività. La salute di molti è nelle vostre mani.

Per emergenze vi ricordo il numero del COC

0690195356 e il numero della Polizia Locale 3282156150.