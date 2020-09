Roma – Proseguono senza sosta i controlli antidroga dei Carabinieri

In poche ore, sono state arrestate 4 persone e sequestrate decine di dosi di cocaina.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 39enne romano, senza occupazione e con precedenti, sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un giovane, in via Corinaldo a San Basilio.

L’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore. Nelle tasche del pusher sono state trovati 22 g di cocaina e denaro contante, provento dello spaccio.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Ai domiciliari si trova anche un 40enne romano, arrestato, poco dopo, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro. L’uomo, fermato per un controllo in via Silvestro II, è stato trovato in possesso di un involucro termosaldato contenente 15 g di cocaina. La successiva perquisizione scattata a casa dell’arrestato, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare altre dosi della stressa droga, un bilancino di precisione e 260 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Invece, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, ieri sera, hanno notato un 24enne romano, con precedenti, aggirarsi con fare sospetto nella nota piazza di spaccio di via San Biagio Platani, quartiere Tor Bella Monaca e lo hanno fermato per una verifica. Il giovane è stato trovato in possesso di 22 g di cocaina e 2.300 euro in contanti.

È stato arrestato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Nel corso delle attività nel quartiere Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato anche un 28enne romano, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 31 agosto scorso dal Tribunale di Roma.

La misura è scaturita a seguito delle reiterate violazioni della misura a cui l’uomo era sottoposto, puntualmente accertate e segnalate all’A.G. dai Carabinieri.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Rebibbia.