SANT’ANGELO ROMANO – Cimitero, il costo dei loculi aumenta del 50% per i “forestieri”

Aumentano i costi di sepoltura nel cimitero di Sant’Angelo Romano per i non residenti. Lo ha stabilito il 3 agosto la giunta del sindaco Martina Domenici con la delibera 36 relativa all’adeguamento delle tariffe di concessione dei loculi.

Così i fornetti di prima e quarta fila, rispettivamente da 2.200 e 2 mila euro, aumentano del 30%. Quelli di seconda e terza che ai residenti costano 2.500 euro per i “forestieri” saranno accessibili con una maggiorazione del 50% per un totale di 3.750 euro.

Per quanto riguarda i servizi cimiteriali, la tumulazione in tomba costa 280 euro, quella in loculo 250, 100 euro la tumulazione dei resti mortali e delle ceneri. E’ di 600 euro la tariffa per l’estumulazione e la traslazione, di 360 l’inumazione e l’estumulazione, di 92,19 il trasporto salma da altri Comuni, di 51,65 l’esumazione su richiesta o la riduzione.