SUBIACO – Quattordicenne cade nell’Aniene

Alle ore 17,12 i Vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti presso il comune di Subiaco per soccorso a persona, con la squadra di Subiaco (14 a ), il supporto dell’elicottero Drago 57 ed il nucleo sommozzatori per il recupero di un ragazzo di 14 anni caduto accidentalmente nel fiume Aniene, in localita’ la Parata, di fronte all’agriturismo.

Il pronto intervento dei soccorritori ha permesso un celere recupero del ragazzo che è stato poi affidato alle cure dei medici del 118. Presenti anche le forze dell’ordine.