TIVOLI – All’asta ex caserma e piscine dell’Aeronautica militare

Per oltre trent’anni le famiglie degli avieri vi trascorrevano le vacanze estive, ma dal 2008 ad oggi l’intero sedime militare è andato in rovina. Per questo l’Agenzia del Demanio ha deciso di vendere l’ex 12esima Divisione Bagni di Tivoli dell’Aeronautica militare, l’area di oltre 46 ettari compresa tra via dell’Aeronautica e via Cesurni che un tempo ospitava la caserma e le piscine dell’Arma azzurra.

Si tratta di un distaccamento dell’Aeroporto di Guidonia dove fino a tre anni fa era operativo l’Ufficio Matricola rimasto sorvegliato dalla vigilanza armata fino a dicembre 2019.

L’asta è fissata alle ore 11 di martedì 29 settembre presso la sede della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio in via Piacenza 3 a Roma, per cui entro e non oltre le ore 16 del 28 settembre gli interessati dovranno far pervenire le offerte allo stesso indirizzo. Il prezzo base è di un milione 525 mila euro e comprende il lotto di forma trapezoidale pressoché pianeggiante di superficie pari a 464.736,04 con annessi 11 fabbricati in pessimo stato manutentivo, privi di impianti sia elettrico che sanitario e con infissi murati.

L’area ricade in zona riserva agricola ed è interessata da vincoli di natura archeologica, ambientale e paesaggistico, rientrando all’interno del corridoio fluviale dell’Aniene del Piano di Assetto Idrogeologico in zona dichiarata sismica. Il bene all’asta è oggetto di verifica di interesse culturale da parte del Ministero dei Beni culturali, in caso di esito positivo la alienazione sarà subordinata all’autorizzazione alla vendita da parte dello stesso Mibact.