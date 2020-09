Giro rosa “Uci Women’s world tour 2020” la video presentazione

Il Comune di Tivoli patrocina e sostiene l’arrivo di una delle uniche due tappe regionali del Giro rosa–Giro ciclistico d’Italia femminile e internazionale, che porterà in città circa 144 atlete di 23 diverse squadre e circa 500 persone tra operai, organizzatori, giornalisti, familiari delle atlete e, naturalmente, turisti. Le cicliste varcheranno il centro storico tiburtino dopo aver percorso una tappa tra le più impegnative che la storia del giro al femminile ricordi, con arrivo a via Pacifici, in centro storico, poco distante da piazza Garibaldi, dove verrà allestito il villaggio turistico nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid-19.