MONTEROTONDO – Affidato lo stadio del nuoto

Affidato in via provvisoria in concessione la gestione dello stadio del nuoto di Monterotondo alla SSD Roma Vis Nova Pallanuoto. Lo ha annunciato l’assessore Alessandro Di Nicola.

È intenzione dell’Amministrazione Comunale, come consentito dal Codice dei Contratti Pubblici, in deroga alle verifiche in corso di svolgimento da parte della stazione appaltante Città Metropolitana Roma Capitale, consegnare in questi giorni l’impianto per permettere alla suddetta società di avviare l’organizzazione per l’imminente stagione sportiva.

La definizione di questa gara rappresenta per l’Amministrazione Comunale motivo di particolare soddisfazione per una serie di ragioni. Innanzitutto perché garantiamo la continuità nella gestione ad uno degli impianti sportivi più rilevanti della nostra città e dell’intera regione. In secondo luogo perché siamo riusciti a portare a termine la procedura nonostante le difficoltà legate al Covid. E in ultimo, ma non per importanza, perché l’aggiudicazione di questa gara ci permette di avere una nuova società che potrà gestire l’impianto per almeno 7 anni, con la possibilità di estensione del bando fino a 10 anni, in seguito a migliorie e investimenti nella struttura: interventi dei quali usufruirebbero i cittadini di Monterotondo e tutti e gli utenti dello stadio del Nuoto. Questo risultato è frutto di un’attenta analisi nella elaborazione del bando per consentire di avere una struttura sempre più all’avanguardia e servizi di qualità nel praticare l’attività sportiva.

Un doveroso ringraziamento va alla società uscente, la Juventus Nuoto, nella persona del Presidente Franco Lanzetti, che ha accettato la sfida di gestire per un breve periodo un impianto molto oneroso e complesso garantendo il servizio alla cittadinanza.

Un particolare ringraziamento, inoltre, va al dott. Andrea Cucchiaroni, al Dipartimento e agli uffici comunali per il grande lavoro svolto in questa occasione e per il raggiungimento dell’obiettivo nei tempi previsti.

Grazie infine alla Città metropolitana di Roma capitale per il supporto reso all’espletamento della gara.

Come avete già potuto notare, sia durante il lockdown che nel periodo post-lockdown, sono a piena disposizione per tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, sia sulla posta privata o di persona, in piscina, dove sarò come sempre molto presente.