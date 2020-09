Il Comunicato della Protezione Civile

Limitandoci a supportare la Polizia Locale ed i Carabinieri nella gestione del traffico, veicolare e pedonale, siamo intervenuti poco fa in Via San Martino per l’incendio di una autovettura.

Non è infatti competenza del Volontariato di Protezione Civile intervenire operativamente in casi simili.

I Vigili del Fuoco, intervenuti poco dopo, hanno poi provveduto a spegnere l’incendio ed a mettere in sicurezza l’area.