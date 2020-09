Quando Philippe Daverio ha raccontato Tivoli e Villa Adriana

E’ scomparso lo storico dell’arte Philippe Daverio noto personaggio televisivo, che ha divulgato con competenza la passione per l’arte. Il saggista nato a Milhouse fra le straordinarie bellezze storiche del Bel Paese si è occupato pure, con il programma “Il Capitale” prodotto e trasmesso dalla Rai, dell’antica Tibur, di Villa Adriana e del Ponte Lucano (uno dei quattro ponti fra Roma e Tivoli). Naturalmente, l’esperto di storia dell’arte ha dato spazio ai luoghi tiburtini noti ai viaggiatori di tutto il globo illustrandoli sapientemente e riuscendo anche a visitare una location meno conosciuta come Ponte Lupo (diga, acquedotto e ponte di epoca romana). La passione per l’arte di Philippe Daverio era talmente pura da non soffermarsi ad una semplice “lezione” poiché costanti erano i suoi richiami, è avvenuto durante il tour tiburtino, al rispetto delle opere realizzate nel passato spesso circondate dall’incuria nonostante lo straordinario valore storico.