Settecamini – Calendario giornate ecologiche stagione 2020-2021

L’annuncio del Presidente del Comitato di Quartiere di Settecamini

Il Comitato di Quartiere di Settecamini sta avviando la nuova campagna delle Giornate ecologiche , secondo la programmazione predisposta nel calendario allegato, al fine di restituire l’igiene e il decoro alle belle aree del quartiere, secondo la falsariga delle campagna già avviate, che hanno riscosso enorme successo. Pertanto, con la presente, Si chiede, a ciascuno per le proprie competenze le autorizzazioni, il supporto e la vigilanza all’uopo richiesti.

Del pari, si tiene a precisare che le operazioni di pulizia, sfalcio e raccolta rifiuti avverranno nel rispetto assoluto delle procedure anti-covid, mediante l’uso dei dispositivi necessari e secondo le norme del distanziamento sociale.

Data l’urgenza di procedere alla bonifica delle aree interessate, che versano in condizioni di pietoso degrado, Si confida in un immediato e fattivo riscontro della presente.

L’occasione rimane gradita per porgere

Distinti saluti ed ossequi.