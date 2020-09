Vicovaro – Nuove segnalazioni di immondizia abbandonata

Su segnalazione di alcuni cittadini di Vicovaro il movimento Italia dei Diritti tramite il responsabile provinciale romano Carlo Spinelli denuncia ancora disservizi relativi alla pulizia nel comune della valle dell’Aniene

Già altre volte a Vicovaro sono emersi problemi relativi alla pulizia del paese ma evidentemente non c’è veramente l’intenzione di risolverli se ancora una volta vengono segnalati cumuli di immondizia abbandonati in strada.

La denuncia viene dal movimento Italia dei Diritti per mano del responsabile provinciale romano Carlo Spinelli su varie segnalazioni di alcuni cittadini pervenute al responsabile del movimento per Vicovaro Giovanni Ziantoni: ”Ci troviamo nuovamente a parlare di Vicovaro purtroppo non per le sue bellezze ma per un disservizio ormai cronico che riguarda la pulizia del paese – a parlare è il responsabile provinciale romano del movimento Italia dei Diritti Carlo Spinelli – infatti dopo le numerose segnalazioni del nostro movimento da parte del responsabile in loco Giovanni Ziantoni sempre vigile sul territorio, sembra che il problema della pulizia del paese e degli abbandoni dei rifiuti non si riesca a risolvere. Nella frazione di san Cosimato nei pressi dello svincolo per Licenza alcuni cittadini di Vicovaro hanno segnalato al nostro responsabile un cumulo di immondizia che giace abbandonato; naturalmente chiediamo al sindaco che si prodighi affinché le immondizie giacenti vengano rimosse al più presto con la speranza che intervenga anche per scoraggiare ed adottare qualche deterrente per fare in modo che tali episodi non si verifichino più con la speranza che finalmente dimostri di avere a cuore la pulizia del paese perché Vicovaro – conclude Spinelli – merita di essere menzionato per le sue bellezze e per il decoro e non per la sporcizia che regna quasi sovrana”.