Bonus per i lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole

Grazie a uno stanziamento di 3 milioni di euro, la Regione Lazio ha pubblicato il bando per la procedura di assegnazione del contributo una tantum di 600,00 € nel caso di un contratto di lavoro attivo alla data del 23 febbraio 2020 per quei lavoratori che abbiano subito una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID-19 e in considerazione della sospensione dell’attività scolastica.

Le domande potranno essere presentate fino al 15 Settembre. Per assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi fino a scadenza dell’avviso:

nessunoescluso@laziodisco.it

numero telefonico 06-49701850