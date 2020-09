Fiano Romano – Inaugurazione scuola “E. De Amicis”

La scuola Edmondo De Amicis è l’edificio scolastico “storico” di Fiano Romano. Sito in Via Luigi Giustiniani 20, in prossimità del centro storico, è stato oggetto di un radicale intervento di ristrutturazione. Le opere sono consistite nel miglioramento sismico della struttura in muratura e nell’efficientamento energetico di tutto l’involucro. Il costo complessivo è stato di 2.250.000 euro coperti da mutuo agevolato (Fondo Kyoto 3) per 2 milioni e da contributi statali (fondo comma 140) per 250.000 euro. I lavori sono iniziati nel 2018. Il complesso ospita 26 aule e una palestra.