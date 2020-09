FONTE NUOVA – Il Comune paga i test sierologici per gli studenti

Il comune di Fonte Nuova paga i test sierologici per gli alunni delle scuole medie. Lo ha comunicato l’assessore Riccardo Guidarelli che ha scritto ai dirigenti scolastici cittadini per informarli. I ragazzi avranno la possibilità di eseguire test sierologici, igg e igm, in caso di positività tampone presso struttura ASL per l’individuazione del contagio al virus Covid.

“Abbiamo deciso di dare priorità ai ragazzi delle media in quanto soggetti con maggiore socializzazione – spiega Guidarelli – I test ovviamente sono assolutamente gratuiti per le famiglie in quanto le relative spese saranno a carico del Comune”.

Sono circa mille i test preventivati, che dovrebbe corrispondere alla popolazione scolastica delle medie più gli alunni della succursale Frammartino. Qualora l’adesione dovesse essere scarsa si dovrebbe allargare la platea alle elementari.