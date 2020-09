GUIDONIA – Covid-19, altri quattro contagiati

Dal sindaco di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“La Asl Roma 5 mi ha informato di quattro nuovi casi positivi al Covid 19 a Guidonia Montecelio. Le quattro persone sono attualmente in isolamento presso le proprie abitazioni. Come di consueto sono partiti gli accertamenti sanitari sui contatti avuti da queste persone. Non sono pervenute comunicazioni di persone guarite.

Il Coronavirus è ancora presente e, quindi, invito la cittadinanza alla prudenza. Indossiamo le mascherine nei luoghi chiusi ed all’aperto dove non è possibile rispettare il distanziamento sociale; rispettiamo la distanza di sicurezza di almeno un metro ed evitiamo assembramenti.

Ricordiamo i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce Rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO 800908484

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica

ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

🖥 email unitadicrisi.ncov@aslroma5.it”.