Il misterioso Tempio della Tosse di Tivoli

L’antica Tibur è una città che gli esperti di storia conoscono molto bene, ma nonostante ciò restano dei misteri legati al passato ancora da svelare. Uno di loro riguarda senza dubbio il Tempio della Tosse, una struttura antichissima situata vicino il Santuario di Ercole Vincitore. Nessuno è riuscito a risalire al periodo di costruzione e nessuno è stato capace di comprendere la funzione dell’edificio. Secondo taluni sorge sui resti di una antica villa romana, per altri si tratta di una struttura dedicata al culto di Venere oppure al Sole. Fra le ipotesi, emerse nel corso del tempo, si è fatta strada anche quella del sepolcro per la “gens tucsia”, mentre nel Medioevo era utilizzato per tenere lontana una malattia: la tosse. Siamo, ovviamente, nel campo delle ipotesi, perché mai nessun reperto archeologico rinvenuto è riuscito a svelare il mistero. E’ certo che nel X secolo il Tempio della Tosse è stato utilizzato come luogo di culto, dedicato alla Vergine Maria. Spetta, pertanto, agli esperti di storia dell’antichità scoprire la vera natura della struttura tiburtina. L’edificio a forma circolare, adesso è sottoposto ad interventi di restauro e per questo motivo non è possibile visitarlo.

Fernando Giacomo Isabella