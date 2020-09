In via Molise a Santa Lucia di Fonte Nuova, specialmente nel tratto più interno, si accumulano spesso rifiuti ingombranti gettati via a bordo strada. I residenti da tempo segnalano la situazione, che però non cambia.

“Siamo stanchi di avere una discarica a cielo aperto in via Molise 139 – spiega Claudia Budroni, una residente – qui ci passano tutti, tutti vedono ma nessuno fa nulla, per non parlare della boscaglia che sta ricoprendo la strada. E’ una vergogna”.