Tivoli – Rifacimento del manto stradale di via Rosolina

Partiranno lunedì 7 settembre i lavori di rifacimento dell’intero manto stradale di via Rosolina, per i quali interverranno alcune modifiche alla viabilità in modo progressivo e per step per consentire il rifacimento completo dell’asfalto. L’intervento avviene al termine della bonifica della rete idrica e della rete fognaria effettuata da Acea Ato2, la società che gestisce il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale, e si concluderà venerdì 2 ottobre 2020.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, interesseranno il tratto che va dall’intersezione con via Maremmana Inferiore sino a quella con via di Villa Adriana, con l’istituzione di un senso unico alternato e divieto di sosta su entrambi i lati della strada.

I lavori saranno suddivisi in quattro step: i primi tre riguarderanno la fresatura del vecchio manto stradale con successiva stesura di binder. Ogni step verrà effettuato su circa 400 metri di strada (1,2 km totali).

Anche questi lavori, come gli interventi precedentemente avviati in via Tiburto, rientrano nella prima fase di una serie d’interventi che Acea Ato2 – in risposta alle richieste del Comune di Tivoli – eseguirà sulle strade in cui sta effettuando le bonifiche della rete idrica e delle fognature.

Gli interventi di Acea Ato2 sulle strade tiburtine sono necessari per la bonifica delle condotte esistenti, la cui realizzazione risale a diversi decenni addietro e spesso sono state oggetto di disservizi dovuti alle frequenti rotture che ne hanno, appunto, giustificato la sostituzione.

“È un intervento molto atteso perché riguarda il più importante asse viario del popoloso quartiere di Villa Adriana”, commenta l’assessora ai Lavori pubblici Laura Di Giuseppe, “sul quale si affacciano anche moltissime attività commerciali e di servizi. Ringrazio tutto il settore dei Lavori pubblici e i tecnici e i rappresentanti territoriali di Acea Ato2 per il grande lavoro di sinergia e di collaborazione attuato insieme al Comune”, “Ringrazio anche i cittadini tiburtini, per la pazienza mostrata in queste settimane di inevitabili disagi per i lavori di rifacimento delle reti idriche e fognarie, d’altra parte i lavori sulle reti risultano sempre particolarmente complessi, ma poi consentiranno di avere finalmente una rete del tutto rinnovata, dopo anni di continui guasti e riversamenti nelle strade, e anche un nuovo manto stradale”.