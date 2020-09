FIANO ROMANO – La ministra Azzolina ha inaugurato la Scuola Edmondo De Amicis

Come annunciato, la Ministra Azzolina è giunta stamattina con lieve anticipo rispetto al previsto a Fiano Romano, per partecipare all’inaugurazione della scuola Scuola Edmondo De Amicis, ristrutturata dall’Amministrazione Comunale usando più di due milioni di euro ottenuti accedendo al Fondo Kyoto. Invano è stato atteso invece Claudio Di Berardino, Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio.

Il tema della scuola è senz’altro tra i più caldi del momento e maggioranza e opposizione nn si sono lasciate sfuggire l’occasione di essere presenti all’evento.

La cerimonia è iniziata alle 10 con i saluti istituzionali del Sindaco.

LE DICHIARAZIONI

“Vorrei fosse chiaro che al di là dei ruoli più noti siamo qui oggi perché una rete interistituzionale trasversale è riuscita a lavorare quotidianamente insieme, ad isolare le problematiche vedendo già le soluzioni – ha spiegato il sindaco del Comune di Fiano Romano, Ottorino Ferilli – Nessun ruolo è stato più decisivo dell’altro. L’obiettivo comune è stato l’efficienza del servizio pubblico. Voglio ringraziare la Ministra, perché venire in Provincia non vuol dire calcare il palcoscenico, vuol dire vivere la realtà vera dei territori e mettersi in ascolto.

Questa scuola è storia, è il passato di Fiano Romano, e adesso accoglierà il futuro: i nostri ragazzi”.

La Ministra Lucia Azzolina ha sottolineato l’importanza della Scuola e di un buon servizio pubblico e ha elogiato il Sindaco per il buon lavoro fatto, soprattutto durante l’emergenza sanitaria arrivando, in sicurezza, alla riapertura della scuola e consegnando in tempo la storica scuola ristrutturata.

“Per me visitare una scuola è sempre una grande gioia, a maggior ragione oggi perché consegnare una nuova scuola significa consegnare un pezzo di futuro ai nostri ragazzi. Ringrazio tutta la Comunità presente e il Sindaco Ferilli, che so essersi impegnato molto anche in vista della riapertura, il 14 settembre”.

La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro e la visita del Sindaco e della Ministra presso i nuovi locali della Scuola Edmondo De Amicis.