GUIDONIA – Incendio in centro dietro la chiesa del Sacro Cuore

L’estate sta finendo, ma non l’emergenza incendi. Oggi 5 settembre intorno alle ore 14.30 le fiamme sono divampate in pieno centro di Guidonia, in un campo di sterpaglie in via Tommaso dal Molin proprio dietro la parrocchia del Sacro Cuore e il Monumento ad Alessandro Guidoni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Tivoli e il Nucleo Volontari Guidonia della Protezione Civile. Inoltre la Polizia Municipale è arrivata sul posto per la chiusura della viabilità di Via Tommaso dal Molin.

In quasi un’ora le fiamme hanno divorato 2000 metri quadri di superficie, ma al momento sono già state domate e sono in corso le operazioni di bonifica.