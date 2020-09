MENTANA – Altri quattro positivi

A Mentana si registrano quattro nuovi casi di positivi al Covid-19. Uno dei comuni più colpiti nel periodo dell’emergenza, si trova ora di nuovo a combattere con il virus, principalmente a causa di casi dovuti al ritorno dalle vacanze o nei luoghi di lavoro. Ne ha dato notizia il sindaco Marco Benedetti.

IL COMUNICATO

In questi ultimi giorni la Asl ci ha comunicato la positività di altri 4 cittadini di Mentana. Tutti sono stati isolati presso il proprio domicilio.

Uno dei casi è rientrato dalla Sardegna e continuo a raccomandare a tutti quelli che rientrano dalle località segnalate dalle autorità sanitarie di seguire in modo scrupoloso il protocollo di sicurezza indicato.

Degli altri tre, due hanno contratto il virus sul luogo di lavoro e un altro è familiare di uno dei due. Questo deve farci capire come sia importante continuare a seguire le ormai note misure di prevenzione del contagio, soprattutto nei luoghi chiusi e nei luoghi dove quotidianamente si è a contatto con altre persone (mascherine, igiene, distanziamento…).

Ricordo inoltre che in caso di apparizione di sintomi sospetti va subito contattato telefonicamente il proprio medico di base, senza uscire di casa, e vanno seguite le sue indicazioni.

Non dobbiamo aver paura, ma allo stesso tempo non va sottovalutata la contagiosità del coronavirus o i sintomi che dovessero apparire.