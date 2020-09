Mentana – Il 25 e 26 settembre si terrà il festival “Storia in Corto”

Sì terrà 25 e 26 settembre prossimi la terza edizione del festival dedicato ai cortometraggi a tema storico “Storia in corto”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mentana in collaborazione con il MUGA e la Coop Ricreazione. Quest’anno il Festival si terrà all’aria aperta presso il giardino del Monumento – Ara ossario simbolo di Mentana, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

“Consapevoli del momento di profonda crisi economica, sociale e culturale– spiegano gli organizzatori- ci siamo interrogati se realizzare la terza edizione di “Storia in Corto”, alla fine abbiamo deciso di andare avanti per dare la possibilità di diffondere cultura e informazioni”.

L’idea del Festival è nata pensando al territorio del comune di Mentana, così ricco di testimonianze, dall’epoca preromana fino al Risorgimento: la valorizzazione di questo patrimonio passa quindi anche attraverso una rassegna cinematografica che, in via sperimentale, raccoglie le opere di autori che si sono cimentati in un settore poco “frequentato”: il corto storico.

Circa una ventina i corti arrivati al momento della chiusura delle iscrizioni di quest’anno, tra questi 13 sono stati selezionati e verranno giudicati, oltre che dalla consueta giuria di esperti, anche da una giuria popolare, una delle novità di quest’anno.